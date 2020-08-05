Появилось видео тренировки Косторной в академии Плющенко

Видео с кадрами первой тренировки появились в Instagram фан-группы спортсменки. На нем девушка катается по льду на арене, где висят портреты фигуриста Плющенко.

Девушка перешла от известного тренера Тутберидзе к Плющенко летом 2020 года. По словам бывшей наставницы фигуристки, Косторная не была готова выходить на лед вместе с другими спортсменками. Это и стало причиной разрушения тандема с Тутберидзе.

Однако после перехода в команду Плющенко, девушка не сможет в новом сезоне выступать от его академии. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил, что сроки подачи документов для перехода из спортивной школы «Самбо-70» в другую уже истекли.

При этом Плющенко заявил, что Косторная сама решила перейти к нему в академию. По его мнению, девушка «абсолютно заточена под спорт» и хочет тренироваться.