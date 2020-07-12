Появилось видео победы Петра Яна в бою за звание чемпиона UFC

Появилось видео победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик опубликован на YouTube-канале UFC Russia.

Спортсмен победил на четвертой минуте в пятом раунде, отправив в нокаут бразильца Жозе Алдо. Россиянину удалось занять выгодную позицию и обрушить на соперника ряд ударов, заставив судью остановить поединок.

Спортсмен получил звание чемпиона UFC в легчайшем весе. С победой Яна поздравил вице-президент UFC и глава UFC Russia Андрей Громковский.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На счету 27-летнего спортсмена числится 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не показал ни одного поражения в UFC, у него на счету шесть побед подряд. Алдо же потерпел седьмое поражение в своей карьере. В активе у бразильца 28 побед.