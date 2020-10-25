Появилось видео победы Хабиба над Гейджи

Появилось видео поединка между мастерами смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи. На кадрах виден момент победы, когда американский боец теряет сознание после удушающего приема Хабиба.

Бой прошел вечером 24 октября в Абу-Даби. Нурмагомедов в третий раз с 2018 года защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он одолел американца Джастина Гейджи во втором раунде, применив захват треугольником — зажав шею спортсмена между ногами.

Нурмагомедов посвятил победу отцу и тренеру Абдулманапу, который умер 3 июля от последствий коронавируса. Россиянин расплакался и объявил о завершении карьеры в UFC. Также он попросил поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов лиги.

Нурмагомедов провел на профессиональном ринге ММА 29 боев, одержав победу в каждом. На счету Гейджи 25 поединков — 22 победы и три поражения.