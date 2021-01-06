Появилось видео первого гола сборной России в матче с Финляндией на МЧМ-2021

Видеозапись первого гола сборной России по хоккею в ворота национальной команды Финляндии в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2021 года была опубликована в Сети.

Момент был размещен на официальной странице Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter.

Шайбу в ворота соперников на седьмой минуте забил Илья Сафонов.

Россия и Финляндия сейчас сражаются за бронзу на МЧМ. На шестой минуте второго периода скандинавская команда сравняла счет. В ворота россиян шайбу забросил капитан Антон Лунделл, уточнила «Газета.ru».

Наставник российской сборной Игорь Ларионов после поражения от канадцев заявил, что такому результату нет оправданий. По его словам, у российских хоккеистов большое будущее, им нужно расти и проходить через такие поражения.