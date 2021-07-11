Появилось видео перелома ноги Макгрегора в поединке с Порье

Бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием UFC 264 в Лас-Вегасе. Но он завершился неожиданно и трагично. Ирландец сломал ногу. Видео травмы появилось в Сети.

Тяжелую травму Макгрегор получил в конце первого раунда. Он поднялся из партера, отступил назад и сломал левый голеностоп. Поединок был остановлен. Макгрегора окружили врачи.

В итоге Порье присудили победу техническим нокаутом. По мнению пострадавшего Конора, ничего еще на закончено. Он объяснил, что сломал ногу, просто подвернув ее, а не из-за блока лоу-кика.

Инцидент уже прокомментировал Хабиб Нурмагомедов. Он поздравил Порье и пожелал ему завоевать чемпионский пояс.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал бывший чемпион UFC.