Появилось видео, как Емельяненко отправил Кокляева в нокаут

Кокляев не продержался против Емельяненко и трех минут. На кадрах видно, как трудно тяжелоатлету дышать — он весит 134 килограмма. Этому бою предшествовал личный конфликт между спортсменами: сначала они разругались в соцсетях, а потом подрались в баре в октябре.

Чемпионский пояс победителю схватки вручил школьник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, который на днях спас девочку от педофила. В качестве благодарности подростка пригласили в Москву на этот бой.

Емельяненко — многократный чемпион России и мира и Европы по боевому самбо. Это была его первая победа в бое по правилам бокса. Кокляев ранее на ринг никогда не выходил. Он двукратный чемпион России по тяжелой атлетике.