Появилось условие для реванша между Макрегором и Нурмагомедовым

«Если Тони Фергюсон откажется от поединка, то следующим станет Конор», — отметил он.

Сам Макгрегор уже говорил, что готов вновь выйти на бой с 30-летним Нурмагомедовым.

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Ирландец и россиянин встретились на UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда Макгрегор проиграл в четвертом раунде.

Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в бою за объединение титулов на UFC 242, который прошел 7 сентября. В итоге россиянин сохранил пояс чемпиона UFC в легком весе. А эта победа стала для Нурмагомедова 28-й в карьере.

Тони Фергюсон и Нурмагомедов должны были вместе выйти на октагон на UFC 223 в апреле 2018 года. Однако американец получил травму и снялся с турнира. Вместо него в октагон запустили другого американца Эла Яквинта. Позже Фергюсон отказался от боя за временный пояс, который в итоге завоевал Порье.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях — легком и полулегком весе.