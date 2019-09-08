  • Появилось условие для реванша между Макрегором и Нурмагомедовым

    08 сентября 2019, 12:01

    Алена Макаренко

    Ирландец Конор Макгрегор еще может получить титульный бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Условия для такого поединка назвал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт, сообщил Bloody Elbow.
    Появилось условие для реванша между Макрегором и Нурмагомедовым

    «Если Тони Фергюсон откажется от поединка, то следующим станет Конор», — отметил он.

    Сам Макгрегор уже говорил, что готов вновь выйти на бой с 30-летним Нурмагомедовым.

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    Ирландец и россиянин встретились на UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда Макгрегор проиграл в четвертом раунде.

    Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в бою за объединение титулов на UFC 242, который прошел 7 сентября. В итоге россиянин сохранил пояс чемпиона UFC в легком весе. А эта победа стала для Нурмагомедова 28-й в карьере.

    Тони Фергюсон и Нурмагомедов должны были вместе выйти на октагон на UFC 223 в апреле 2018 года. Однако американец получил травму и снялся с турнира. Вместо него в октагон запустили другого американца Эла Яквинта. Позже Фергюсон отказался от боя за временный пояс, который в итоге завоевал Порье.

    Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях — легком и полулегком весе.