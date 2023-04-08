Спорт 08 апреля 2023, 13:51 Появилось расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская премьер-лига выложила на сайте расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу. Известно, что московский клуб «Спартак» в 25-м туре примет «Ростов» 29 апреля. В 26-м туре, 7 мая, «красно-белые» сыграют с петербургской командой «Зенит». В 28-м туре, 21 мая, встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Третьего июня пройдет 30-й тур чемпионата. Все матчи начнутся в 17:00 по московскому времени.

Реклама

В 24-м туре встретятся «Химки» и «Торпедо», «Факел» и «Оренбург», «Зенит» и «Динамо». Матчи запланированы на 22 апреля.

На следующий день состоятся игры команд «Урал» и «Ростов», «Пари НН» и «Крылья Советов», «Ахмат» и «Сочи», ЦСКА и «Локомотив». А 24 апреля встретятся «Спартак» и «Краснодар».

Следующий, 25-й тур начнется с матча «Динамо» и «Факела» 28 апреля. Позже, 29 апреля, «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом», «Ахмат» — с ЦСКА, «Краснодар» — с «Уралом» и «Спартак» с «Ростовом».

Полное расписание доступно на портале РПЛ.