Появилось фото мяча для плей-офф и финала Лиги чемпионов

UEFA показал на фото мяч, которым будут играть футболисты в Лиге чемпионов. Его дизайн разработали специалисты Adidas.

Кадр появился в Twitter UEFA. Новый мяч от Adidas сняли на ступеньках Олимпийского стадиона в Стамбуле. На заднем фоне видны трибуны и футбольное поле. Финальная игра Лиги чемпионов состоится именно на этом стадионе. Она пройдет 30 мая 2020 года.

Для оформления мяча придумали дизайн в бордовом цвете с добавлением черных и голубых участков. На нем есть и традиционные белые звезды с логотипом финального матча.

Спортсмены будут использовать мяч начиная с 1/8 финала. Игры плей-офф начнутся 18 февраля. На поле выйдут дортмундская «Боруссия» и французский ПСЖ, а действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Атлетико Мадрид».

В 2019 году «Ливерпуль» стал чемпионом, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Футбольный клуб стал шестикратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, спортсмены три раза получали Кубок UEFA и четыре раза — Суперкубок UEFA.