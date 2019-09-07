Появилось финальное промо перед боем Нурмагомедова с Порье
Кадры можно посмотреть на официальном YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата UFC.
Нурмагомедов против Порье. Что надо знать о чемпионском поединкеПодробнее
Турнир UFC 242 проходит вечером 7 сентября, бой Нурмагомедова и Порье начнется около 23:00 по московскому времени. Титульный бой с Порье станет для российского спортсмена 28 за карьеру в смешанных единоборствах.
Помимо Нурмагомедова в основном карде турнира выступят два россиянина: Майрбек Тайсумов встретится с бразильским бойцом Диего Феррейрой, Исламу Махачеву также предстоит поединок с бразильцем — Дави Рамосом. В общей сложности в турнире UFC 242 участвую семь россиян.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Россиянин еще не проиграл ни одного боя за свою карьеру. В прошлом году состоялся знаменитый поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.