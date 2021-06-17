Появились результаты углубленного обследования травмированного Фернандеса

Защитник сборной России Марио Фернандес прошел дополнительное обследование в московской клинике. Он получил травму в матче с Финляндией в рамках Евро-2020 — спортсмена унесли с поля на носилках.

Об этом сообщила пресс-служба сборной в своем Telegram-канале. Она уточнила, что Фернандес прошел дополнительное углубленное исследование. Его провели на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения Москвы. Его руководителем является известный нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев.

Там спортсмену провели не только МРТ и КТ головы и позвоночника, но и тщательное нейрофизиологическое обследование с использованием «самых современных технологий».

«В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней», — уточнили в пресс-службе сборной.

В сообщении сказано, что футболиста ждет необходимый комплекс лечения. При необходимости врачи сборной будут координировать лечение со специалистами центра — его считают одним из ведущих профильных учреждений как в России, так и в Европе.