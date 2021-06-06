Появились подробности внезапной смерти 30-летнего хоккеиста

Полузащитник сборной России Максим Ишкельдин умер в 30 лет, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. На смерть игрока отреагировал спортивный директор клуба «Енисей» в Красноярске Сергей Ломанов-старший, сообщило РИА «Новости».

«Я сейчас нахожусь в шоке от случившегося с Максимом, все очень расстроены», — сказал он.

Хоккеист и спортивный директор созванивались 4 июня. Тогда они договорились, что на следующий день Ишкельдин прибудет в клуб в Красноярск, чтобы уладить бумажные дела. При этом мужчины договорились, что спортсмен предварительно наберет в 11 утра, но звонка не было. Игрока начали разыскивать, спустя некоторое время выяснилось, что он умер.

«Мы все сейчас просто в шоке. Мы потеряли такого хорошего человека и игрока, одного из лучших в России и мире. Очень жаль. Это громадная потеря и для клубов, и для сборной страны», — сказал Ломанов.

По его мнению, хоккеист был своеобразным, интересным и обаятельным человеком, который отличался от них и с которым было легко общаться. Ишкельдин всегда имел на все свою точку зрения.

Предварительная причина смерти Ишкельдина — оторвавшийся тромб. Спортсмен умер почти мгновенно.

Максим Ишкельдин шесть раз побеждал на чемпионатах мира в составе сборной России. В активе полузащитника пять титулов чемпиона страны. В марте 2020 года вместе с «Енисеем» хоккеист выиграл золотые медали национального первенства.