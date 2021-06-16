Появились подробности о состоянии Фернандеса, получившего травму в матче с Финляндией

Марио Фернандес прошел обследование — опасения насчет того, что он мог повредить позвоночник, не подтвердились. Защитник сборной России получил травму во время матча с Финляндией.

Об этом сообщили в Telegram-канале сборной России.

«По результатам обследования у Марио не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — сказано в сообщении.

Марио Фернандес получил травму на 25-й минуте встречи с Финляндией. Во время встречи он боролся за мяч с финским футболистом и неожиданно упал. При этом российский спортсмен неудачно приземлился на спину. Его унесли с поля на носилках и доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга. Предполагалось, что он мог получить травму грудного отдела позвоночника.

Встреча закончилась победой сборной России со счетом 1:0. Этот матч для российских футболистов стал вторым в рамках группового этапа Евро-2020. Гол в ворота соперника забил полузащитник Алексей Миранчук на 45-й минуте встречи.