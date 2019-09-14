Появилась интерактивная карта скейт-парков Подмосковья. Где лучше всего встать на доску?

Если вы хотите покататься на скейте или лонгборде, ближайшую качественную площадку для этого теперь найти несложно. На сайте областного правительства появилась интерактивная карта скейт-парков Подмосковья.

По прогнозам синоптиков радоваться теплу нам осталось совсем немного, а это значит, что последние дни лета нужно отгулять на максимум. Тем более, что и подмосковные власти дали повод — составили карту всех областных скейт-парков. Ближайшая скейт-площадка находится в балашихинской «Пехорке».

Источник фото: телеканал «360»

Если пока не умеете, то научиться стоять на доске вам поможет инструктор Дмитрий Сивов. Парень уже почти треть жизни на скейте, хотя ему всего 18 лет. Теперь он обучает этому мастерству и других. Начинается все с простых элементов — в первую очередь надо понять, какой ногой удобнее отталкиваться.

Источник фото: телеканал «360»

Первая тренировка недолгая — 15 минут, а потом можно уже в качестве наблюдателя удивляться, как скейтеры с легкостью нарушают все законы физики, заставляя доску будто прилипать к ногам и зависать в воздухе. Впрочем, все это во многом зависит от качества скейт-парка.

«Скейт-парк очень крутой для Балашихи и для Подмосковья в целом. Очень много фигур разной сложности. Бетон на сегодняшний день — самое лучшее покрытие для скейт-парка», — отметил скейтер-инструктор Дмитрий Сивов.

Источник фото: телеканал «360»

Скейтеры из Подмосковья опробуют 28 площадок. А к концу года их станет еще больше Подробнее

Парк хорош не только для скейтеров. Там можно найти развлечение на любой вкус: веревочный городок, батут, прокат прогулочных багги, велосипедов, самокатов, сигвеев. А ведь еще и парковый фудкорт пропускать нельзя.

Но одной Балашихой скейт-площадки не ограничиваются. Чтобы выбрать ближайшую, нужно открыть карту скейт-парков Подмосковья на сайте областного правительства. По качеству площадки друг другу не уступают — минимум 400 метров, рампы, перила, ступеньки.