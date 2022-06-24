Погребняк завершил футбольную карьеру

Экс-бомбардир российской сборной по футболу Павел Погребняк решил уйти из профессионального футбола. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из „Манчестер Юнайтед“, не пойду, карьера завершена же», — цитирует Погребняка РИА ФАН.

Уточняется, что футболист отыграл за сборную 33 матча и записал в свой актив восемь голов. В составе петербургского «Зенита» он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.