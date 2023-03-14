Спорт 14 марта 2023, 19:05 Погребняк назвал ФК «Урал» одним из фаворитов Кубка России

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Экс-бомбардир российской сборной по футболу Павел Погребняк признался «Чемпионату», что считает «Урал» одним из фаворитов Кубка России.

«Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. „Урал“ не проигрывает уже 15 матчей подряд! Это очень приличная серия», — цитирует Погребняка RT.

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По его мнению, у уральской команды есть высокие шанс пройти московский «Спартак».

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Первая полуфинальная игра между «Уралом» и «красно-белыми» состоится 14 марта на стадионе «Открытие Банк Арена».