Артем Дзюба рассказал, что они созвонились и все обсудили. В результате конфликт был улажен, спортсмены помирились.

«Конфликта между нами не было изначально… Созвонились с Сашей, однако никто не извинялся. Поговорили по-мужски — разговор останется между нами.Сейчас поздоровались, улыбнулись и желаем друг другу удачи на футбольном поле», — рассказал Дзюба и попросил закрыть эту тему.



Ранее форвард московского «Спартака» Александр Соболев не получил приглашения присоединиться к сборной России. Причиной послужил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Затем Соболева вызвали в команду вместо получившего травму Евгения Луценко.