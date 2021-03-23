Погибший чемпион MMA Алан Хадзиев хотел повенчаться в Осетии

Двукратный чемпион мира по MMA Алан Хадзиев, погибший после драки в одном из ресторана Моздока, не хотел идти в заведение — его уговорили друзья. А в Северную Осетию он приехал, чтобы повенчаться с супругой.

Об этом рассказал президент федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

«Алан приехал в Осетию для того, чтобы повенчаться со своей супругой. Накануне друзья пригласили его в ресторан, куда он не хотел идти, но согласился. В заведении произошел конфликт. Алан хотел разнять дерущихся, но в ходе потасовки получил ранение в область сердца», — передал его слова сайт «15-й Регион».

Тибилов отметил, что Хадзиев всегда ставил перед собой большие цели и достигали их. В Москве он пробовал себя в кулачных боях, где тоже показал отличный результат.

Друг борца рассказал «360», что жена Хадзиева очень тяжело переживает утрату. Они поженились только в прошлую пятницу. Известно, что спортсмен в период пандемии помогал пожилым, которые были вынуждены находиться на самоизоляции. Друг добавил, что погибший был открытым и добрым человеком, а еще он очень любил детей.