Поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи состоится без зрителей.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото. По его словам, изначально организаторы поединка планировали продать ограниченное число билетов, но этот план не был утвержден в срок.

При этом на турнире будут присутствовать лишь немногие приглашенные гости, пишут «Невские новости».

Бой между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Джастином Гэтжи намечен на 24 октября. поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

На прошлой неделе во время прямого эфира в Instagram нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тепло отозвался о Нурмагомедове и даже назвал его «своим братом». Футболист уверен в победе россиянина на турнире UFC.