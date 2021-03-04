Подруга рассказала о состоянии Аланы Мамаевой, которую нашли без сознания

Подруга жены футболиста Павла Мамаева Аланы рассказала о состоянии девушки, которая якобы пыталась покончить с собой, написал сайт kp.ru.

Накануне в Сети появилась информация, что спортсмен вновь изменяет супруге. По словам самой Аланы, в этот раз Павел стал встречаться с девушкой из Испании. В среду, 3 марта, Мамаева перестала отвечать на звонки друзей. В итоге дверь ее квартиры пришлось взламывать. Жену футболиста нашли на полу без сознания.

Знакомая Аланы Юлия заявила, что девушка переборщила с таблетками, которые она пьет перед сном.

«У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Я испугалась, когда не смогла ее разбудить и позвонила в 112», — вспомнила собеседница издания.

Врачи поставили Мамаевой капельницу. Сейчас она находится дома и чувствует себя нормально. Спортсмен пока никак не комментировал произошедшее.

Ранее сообщалось, что защита футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подала кассационную жалобу на приговор.