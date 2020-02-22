«Подняли на уши всю команду»: Журова объяснила обыски у российских биатлонистов

В Италии самые жесткие наказания за употребление допинга. По закону страны полиция может врываться к спортсменам с обысками. Другой вопрос в том, что делать они это могут не перед началом соревнований, чтобы не выбивать людей из колеи.

«Законодательство Италии разрешает такие проверки делать. У них очень жесткие на этот счет есть нормы закона. Полицейские в этот момент в принципе ничего не нарушают», — объяснила «360» депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Правоохранители могут проводить обыски даже если есть хоть какие-то минимальные подозрения, что в какой-то команде используют запрещенные препараты.

«Дальше уже вопрос человеческий, гуманитарный, корректный — когда это делать. Например, если это очень рано утром, то понятно, что это выбивает спортсменов. Если это поднимает на уши всю команду, которой в этот же день выступать, то конечно это уже не сильно корректно и не сильно красиво по отношению к спортсменам», — отметила депутат.

Она добавила, что проводить проверку можно было уже после старта. Обыски проходили утром 22 февраля, а днем у спортсменов очередной заезд, где нужно выложиться по максимуму. По словам Журовой, когда происходит что-то подобное, многие начинают видеть «заказ» или политический подтекст.

«Конечно, соперники могут использовать любые методы, сделать анонимное какое-нибудь заявление, которое должны проверить полицейские», — предположила она.

При этом придраться к работе самих полицейских крайне сложно. В любом случае Россия будет направлять ноты протеста, но выступать в первую очередь самим спортсменам.

«Я думаю, что наши спортсмены соберутся наоборот. Они готовы к таким вещам, а приезжая в Италию, они всегда этого ожидают. На самом деле, любой спортсмен любой страны, приезжая в эту страну, знает, что полицейские могут вот так ворваться в любой момент и сделать обыск», — заключила Журова.

Утром 22 февраля итальянская полиция ворвалась в гостиничный номер российского биатлониста Александра Логинова. В его комнате провели обыски и изъяли личные вещи. Днем спортсмен будет выступать на эстафете чемпионата мира.