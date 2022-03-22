Подмосковных паралимпийцев торжественно встретили в Домодедово

Подмосковные участники Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» вернулись домой из Ханты-Мансийска. В аэропорту Домодедово их встретили близкие, друзья, болельщики и волонтеры.

На соревнованиях Московская область заняла второе место в списке лучших субъектов РФ по числу завоеванных наград. Больше оказалось только у спортсменов столицы. 19 атлетов из Подмосковья сумели завоевать 28 наград, в том числе 15 золотых, 10 серебряных и три бронзовых.

«Наши паралимпийцы были представлены в каждой дисциплине соревнований. Попасть на вторую строчку медального зачета по субъектам РФ — это отличный результат. Поздравляю спортсменов и тренеров! Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать наших атлетов. Еще перед началом Игр в Ханты-Мансийске Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение, что подмосковные спортсмены и тренеры, которые выступят на Зимних Играх Паралимпийцев, получат по два миллиона рублей вне зависимости от результата», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Зимние игры паралимпийцев прошли с 18 по 20 марта в Ханты-Мансийске. В них приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Россияне стали первыми в общекомандном зачете, завоевав 106 наград. Второе место заняла сборная Белоруссии с 16 медалями, третье место досталось Армении.

«Так получилось, что на Паралимпиаде в Пекине нам не удалось показать себя во всей красе, но на Играх в Ханты-Мансийске была не меньшая конкуренция, мы боролись изо всех сил. Если будет идея и необходимость еще раз провести данный турнир, то, конечно, мы — за!» — отметил игрок сборной России по керлингу на колясках, обладатель золотой медали Игр Виталий Данилов.

Капитан сборной России по следж-хоккею, обладатель золотой медали Игр Дмитрий Лисов отметил высокий уровень организации соревнований.

«Главный успех прошедших Игр — это то, как они были организованы. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому. Еще раз отмечу, в Пекине не было болельщиков вообще, а здесь у нас были полные трибуны, мы были заряжены любовью болельщиков. К нам приехали сборные Казахстана, Армении, Белоруссии и Таджикистана. Это очень здорово, мы им очень благодарны. Они нам подарили непередаваемые эмоции и подняли уровень соревнований», — сказал хоккеист.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Ханты-Мансийске. Он подчеркнул, что ждет от них новых рекордов и блистательных выступлений, которые обеспечат радушный прием жителей города и добрые эмоции болельщиков.