Подмосковные тайбоксеры взяли 6 золотых медалей на мировом первенстве

С 28 сентября по 6 октября в турецкой Анталии проходило первенство мира по тайскому боксу. Подмосковные спортсмены в составе сборной страны завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

«Тайские боксеры из Подмосковья ежегодно занимают призовые места на различных международных и российских соревнованиях. И в этот раз представители подмосковного региона сумели пополнить медальную копилку сборной России и помочь завоевать ей первое общекомандное место», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Самый главный международный старт для юных тайбоксеров собрал 1,3 тысячи участников из 75 стран мира. Сборную команду России представляли 89 спортсменов, 13 из которых отстаивали честь Московской области.

По итогам соревнований золото завоевали подмосковные спортсмены Давид Мурадян, Игорь Курмышев, Данияр Садиков, Милан Ишмухамедов, Даниил Никифоров и Анастасия Чиркова.

Серебро взяли Любовь Плахова, Николь Мутлу и Эдуард Шмидт. Бронза у Василисы Рябовой и Никиты Дырдина.

«Хочу отдельно отметить, что шесть из 11 завоеванных медалей — золотого достоинства. Уверен, что тренеры приложили максимум усилий для того, чтобы их подопечные продемонстрировали высокий уровень индивидуального мастерства. Поздравляю всю сборную России с очередным успешным выступлением на международных состязаниях», — сказал министр.

Тайбоксеры Московской области внесли весомый вклад в копилку медалей сборной нашей страны. По итогам общекомандного зачета сборная России заняла первое место и была признана международной федерацией IFMA лучшей командой мира.