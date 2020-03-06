Подмосковные спортсмены стали чемпионами первенства России по ушу

Леонид Беляев, Миколе Ясайте и Яков Юсов из Подмосковья выиграли золото первенства России по ушу и стали многократными чемпионами. Теперь спортсмены мечтают попасть на Чемпионат мира и принести стране первое место.

Спортсмены из Коломенского городского округа выступали на первенстве в единственном в мире спортивном комплексе Moscow Wushu Palace. На соревнованиях за золото сражались более 800 российских спортсменов. Конкуренция была колоссальной, но подмосковным спортсменам удалось вырвать победу.

Два золота и одну бронзу получил Леонид Беляев. Миколе Ясайте завоевала две золотые медали, а Яков Юсов стал обладателем одного золота. Спортсмены входят в сборную Московской области. Ребята — многократные чемпионы и призеры Европы по ушу.

Спортсмены тренируются шесть раз в неделю, но, несмотря на это, не забывают про свою учебу. Родители поддерживают увлечение ушу и отпускают ребят на спортивные сборы и семинары Федерации ушу России.

Чемпионы тренируются в АНСО «Федерация ушу города Коломны». Они оттачивают свое мастерство под руководством главного тренера подмосковной сборной Андрея Бойкова и старшего тренера команды Евгения Бойкова.

Сейчас Беляев, Ясайте и Юсов мечтают попасть на Чемпионат мира и принести России золото.

«Вообще, ушу — это такой вид спорта, который учит думать, анализировать прислушиваться к себе и видеть картинку в целом, а не отдельные фрагменты. Мы желаем ребятам отобраться на чемпионаты Европы и мира, двигаться дальше к своим мечтам!» — сказали в АНСО.

Сейчас ушу входит в Юношеские Олимпийские игры и Универсиады. Пока этого вида спорта нет в программе Олимпийских игр, но он — главный претендент на включение.