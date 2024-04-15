Эксклюзив 15 апреля 2024, 16:40 Подмосковная команда показала высокий результат на первенстве РФ по тяжелой атлетике Тренер Сущак: подмосковные тяжелоатлеты выиграли 34 медали на первенстве России

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Команда тяжелоатлетов, представляющая Подмосковье, завоевала 34 медали на первенстве России. Об этом «360» заявил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Владимир Сущак.

Он рассказал, что в соревнованиях участвовали спортсмены из 45 регионов.

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«Состав большой, более 400 участников. Первенство прошло на высоком уровне, и наши спортсмены показали высокий результат», — подчеркнул Сущак.

Тренер добавил, что основными соперниками подмосковных тяжелоатлетов на первенстве стали команды из Москвы, Кемерово, Дагестана, Санкт-Петербурга и ХМАО.

«Были у нас результаты и лучше, и похуже. Но то, что планировали, то и завоевали. Те лидеры, на которых мы делали ставки, смогли завоевать медали», — отметил вице-президент Федерации тяжелой атлетики.

Ранее тяжелоатлеты из Богородского округа выступили на первенстве России. Спортсменка Софья Врагова выиграла три золотых медали: в рывке, толчке и двоеборье. Блестящий результат показал также тяжелоатлет Валерий Корсаков — он получил две золотых и одну серебряную медаль.