Гимнастка из подмосковного Пушкина Екатерина Селезнева вернулась из Баку, где одержала убедительную победу на Чемпионате мира по художественной гимнастике. Три медали так и остались на шее у спортсменки: сдавать в багаж она их не стала.

«Все с собой, не дай бог потеряется. Такой ценный груз — как в багаж положить?» — объяснила девушка.

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В аэропорту сборную России встречали родные, близкие, друзья. Почти у всех на глазах были слезы радости и гордости: девушки взяли восемь золотых медалей из девяти. Выступление 24-летней Селезневой уже назвали триумфом: в ее возрасте некоторые гимнастки уже заканчивают карьеру в большом спорте. У Селезневой же это первая серьезная победа.

Изначально она вообще не должна была ехать в Баку. Ее взяли в основной состав вместо травмированной Александры Солдатовой. Это произошло за неделю до выезда. Свой шанс подмосковная гимнастка не упустила. За первое свое выступление, программу с обручем она получила 23,5 балла и взяла первое золото на этом чемпионате.

«Ожиданий никаких не было. Я настраивалась на хорошее выступление, чтобы все элементы выполнить правильно», — объяснила гимнастка.

Одним из первых с победой ее поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что дебютантка Чемпионата мира сразу взяла высокую планку.

«Рассчитываю, что Вы продолжите с честью представлять Россию на престижных международных турнирах, радовать наставников и многочисленных болельщиков новыми победами», — написал российский лидер в адрес чемпионки.

В планах у гимнастки — побыть пару недель в Пушкине вместе с родными. Может, даже позволить себе кусочек торта. Впереди у Селезневой самое главное выступление — на ковре Олимпиады.