  • Подмосковная гимнастка поделилась эмоциями от золотых медалей ЧМ

    20 сентября 2019, 17:46

    Андрей Иванов, Нэлли Ефимкина

    Гимнастку из подмосковного Пушкино Екатерину Селезневу настолько переполнили эмоции от победы на ЧМ по художественной гимнастике, что она до сих пор не может осознать свой триумф. Во время беседы с «360» спортсменка поделилась впечатлениями от триумфа и рассказала о поздравлении от президента России Владимира Путина.

    «Чемпионат мира был первый в моей жизни, поэтому эмоции невероятные. Как я неожиданно на него попала, так неожиданно он и продолжился для меня двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Пока еще не пришло до конца осознание того, что произошло. От Владимира Владимировича [Путина] я не каждый день, конечно, получаю поздравления, поэтому тоже очень радостно», — рассказала двукратная чемпионка мира.

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    Селезнева также поблагодарила своих тренеров: Ирину Винер-Усманову и свою маму, которая по совместительству является ее личным тренером, Ольгу Назарову. Собеседница подчеркнула, что одержать победу ей помогла поддержка и вера команды.

    В своем поздравлении спортсменки Путин отметил, что Селезнева сразу взяла высокую планку, так как чемпионат мира был для нее первым в карьере. Девушка продемонстрировала «мастерство и красоту исполнения, силу воли и настрой на результат», подчеркнул президент.