Спорт 27 декабря 2022, 16:09 Подъяпольский продлил контракт со СКА

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Вратарь Владислав Подъяпольский и петербургский СКА заключили новое соглашение. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу клуба.

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По данным информагентства, СКА подписал с голкипером договор, который рассчитан до конца сезона 2024/2025. Подъяпольский стал игроком СКА в ноябре этого года. Он успел отыграть за команду шесть матчей и отразить 90,9% бросков. Ранее хоккеист выступал за череповецкую «Северсталь».