Подготовка к супермарафону по сноукайтингу стартовала на Ямале

В ЯНАО в Ямальском районе началась подготовка к соревнованиям по сноукайтингу, которые пройдут в апреле. Об этом сообщи «Ямал-Медиа».

Супермарафон по сноукайтингу пройдет на Ямале во второй раз. В 2021 году на соревнования приехали спортсмены со всей России. Участники состязаний намерены пройти маршрут от Аксарки до Яр-Сале.

«Состязания уже вошли в календарь всероссийских соревнований, поэтому мы думаем, что будет повышенный интерес со стороны спортсменов из других регионов. Традиционно „ЯмалКайт“ пройдет в дни проведения Дня оленевода», — руководитель молодёжного центра «Импульс» Ирина Вилкова.