Спорт 01 декабря 2023, 18:53 «Поддержка всегда рядом». Тренер хоккейного ЦСКА рассказал о работе под крылом «Роснефти» Легенды и игроки ЦСКА отметили Всероссийский день хоккея на ВДНХ пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

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Легенды и игроки ЦСКА отметили Всероссийский день хоккея в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Московскому клубу в этом году исполнилось 77 лет — столько же и отечественному хоккею.

С 2011 года владелец ЦСКА — компания «Роснефть». За это время команда вернула статус сильнейшей в стране, а в составе сборной России хоккеисты ЦСКА взяли золото Олимпийских игр в 2018 году. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что «Роснефть» дала клубу большую поддержку.

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«Ощущая плечо „Роснефти“ во главе с Игорем Ивановичем Сечиным ты понимаешь, что эта поддержка серьезная, правильная, и всегда она рядом», — подчеркнул Федоров.

пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Сезон Континентальной хоккейной лиги сейчас в самом разгаре, но в качестве исключения спортсмены вместо тренировки раздавали автографы. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что считает огромной честью то, какое внимание сейчас уделяют хоккею.

«И специальный день есть, в который люди отмечают этот праздник. А у нас идет сезон, поэтому не до отмечаний, готовимся дальше», — сказал он.

Российский хоккеист внимательно следит за матчами красно-синих. Он отметил, что команда выиграла два кубка подряд — это огромный успех.

«Но без поддержки компании „Роснефть“ и лично Игоря Ивановича [Сечина] это было бы сложно сделать», — заключил он.

Неделя хоккея в павильоне «Роснефти» продлится до 3 декабря. Гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны — Кубком Гагарина, увидеть оригинальную форму легенд ЦСКА из музея, встретиться с игроками, тренерами, звездными болельщиками клуба.