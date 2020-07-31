«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного», — обозначил собеседник издания.

По его словам, большие итальянские клубы проявляют к футболисту интерес, поскольку он хорошо себя проявляет. Однако от руководства ЦСКА не поступало никаких конкретных предложений.