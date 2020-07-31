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    31 июля 2020, 17:23

    «Под этими слухами нет ничего конкретного». Агент Бекао — о возвращении игрока в ЦСКА

    Артур Блянихов

    Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао Фернандо Тершейро развеял слухи о возможном возвращении футболиста в стан московских армейцев. Об этом сообщил «Чемпионат».

    «Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного», — обозначил собеседник издания.

    По его словам, большие итальянские клубы проявляют к футболисту интерес, поскольку он хорошо себя проявляет. Однако от руководства ЦСКА не поступало никаких конкретных предложений.

    Новости SMI.FM