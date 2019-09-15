Почти триллер. Как в подмосковных Сорочанах прошла «Гонка героев»
Паутина в лесу, китайский рукоход или куб — нет, это не список триллеров. Это — препятствия, которые преодолевали экстремалы. На трассе длиной 13,5 километра можно было найти почти четыре десятка подобных конструкций. Импровизированные скалы, например, ждали участников в середине пути. После — канаты, бревна и бесконечное количество перекладин. К искусственным испытаниям в этот раз прибавилось еще и природное — пронизывающий ледяной ветер.
Даже водные процедуры были далеко не последней точкой маршрута. Финишировали участники первого в истории всероссийского чемпионата по гонкам с препятствиями на Олимпе, который возвышается над Сорочанами.
Желающих проверить себя на прочность набралось более трехсот человек. На дистанцию вышли победители отборочных этапов в своих родных городах. Они боролись за приз в два миллиона рублей.
Рядом со спортсменами всегда были судьи и наблюдатели, чтобы оценить, все ли участники прошли этап честно.
В основном среди соревнующихся были мужчины, но нашлись и железные леди.
«Сегодня бежалось достаточно тяжело. Но я вспоминала наставления тренера и молодого человека — надо идти вперед», — поделилась участница соревнований Светлана Бабьина.
Профессиональных спортсменов среди участников было мало. В основном же любители — инженеры, менеджеры, врачи.
«Я реабилитолог, массажист. Это может сделать каждый, необязательно быть спортсменом. Уже многие доказали этот факт. Люди просто выходили из офиса, любили занятия спортом и преодолевали эту трассу», — отметил участник соревнований Егор Белоусов.
После того, как участники финишировали, на дистанцию вышли около двух тысяч рядовых любителей пощекотать нервы и потренировать мышцы. В розыгрыше призового фонда чемпионата они не участвовали. Но зато получили, если уж не миллионы рублей, то, по крайней мере, столько же ярких впечатлений.