«Почти драка»: Путин рассказал, что его родители были против занятий самбо
Об этапе из своей жизни российский лидер рассказал в фильме «Тренер», посвященном Рахлину. Лента вышла в эфир Первого канала 27 ноября.
Взрослые, вспомнил Путин, считали, будто бы спорт отвлекает их сына от школы, а сосредоточиться нужно как раз на занятиях.
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«Самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: „Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься“», — поделился глава государства.
Рахлин лично навестил его семью, которая скромно жила «в коммуналке на пятом этаже». В разговоре с родителями Путина тренер привел аргументы в пользу занятий спортом. Сказал, что это поможет не только в учебе, но и «по жизни».
«И они согласились», — подчеркнул президент РФ.
Путин признался, что Анатолий Рахлин повлиял на его приоритеты и сознание.
«По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — заключил российский лидер.
В клубе у Рахлина он тренировался с 11 лет, со временем получив звание мастера спорта по дзюдо.
Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин скончался в 2013 году.