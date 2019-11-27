«Почти драка»: Путин рассказал, что его родители были против занятий самбо

Семья Владимира Путина не поддерживала его увлечение спортом. Родители будущего президента были против того, чтобы он занимался самбо. Переубедил их первый тренер главы государства по дзюдо Анатолий Рахлин.

Об этапе из своей жизни российский лидер рассказал в фильме «Тренер», посвященном Рахлину. Лента вышла в эфир Первого канала 27 ноября.

Взрослые, вспомнил Путин, считали, будто бы спорт отвлекает их сына от школы, а сосредоточиться нужно как раз на занятиях.

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«Самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: „Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься“», — поделился глава государства.

Рахлин лично навестил его семью, которая скромно жила «в коммуналке на пятом этаже». В разговоре с родителями Путина тренер привел аргументы в пользу занятий спортом. Сказал, что это поможет не только в учебе, но и «по жизни».

«И они согласились», — подчеркнул президент РФ.

Путин признался, что Анатолий Рахлин повлиял на его приоритеты и сознание.

«По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — заключил российский лидер.

В клубе у Рахлина он тренировался с 11 лет, со временем получив звание мастера спорта по дзюдо.

Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин скончался в 2013 году.