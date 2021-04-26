Почти 6 млн рублей заплатят за развлечения для блогеров на Евро-2020 в Петербурге

Почти шесть миллионов рублей уйдет на отели и экскурсии для блогеров на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. На сайте единой информационной системы в сфере закупок открыт конкурс на оказание услуг по организации презентации города, написало ИА «Невские новости».

Уточняется, что журналистов и TikTok-звезд разместят в гостиницах классом не ниже пяти звезд в центре Петербурга. Их заселят в номера по одному человеку, а утром будут подавать завтрак формата «шведский стол». Также для участников тура откроют свои двери люксовые рестораны.

В течение пяти дней блогеры смогут посетить десяток экскурсий. Звезды сходят в Эрмитаж, а вечером им предложат прогулку по улице Рубинштейна с дегустацией. Заказчиком госзакупки является СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Стоимость контракта — более пяти миллионов 860 тысяч рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Главным условием участия является публикация в СМИ статьи в течение трех месяцев. Уже придуман специальный хештег, который блогеры должны добавлять в текст постов.