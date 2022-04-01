Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил решение FIFA не исключать РФ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков похвалил FIFA за решение не приостанавливать членство России в организации. Свое мнение он высказал в интервью «Чемпионату».

Колосков считает, что свою роль сыграл вклад России в мировой футбол. При этом он отметил, что России сейчас все равно негде играть.

«Большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Это колоссальное достижение. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение», — сказал Колосков.

Ранее в четверг конгресс FIFA не поднимал вопрос о приостановке членства России в организации, написало РИА ФАН.