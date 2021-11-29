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    29 ноября 2021, 11:38

    Почетный президент РФС объяснил задержание фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

    Вячеслав Колосков: надо не о задержании говорить, а о том, как пиротехника попала на матч

    Оксана Лавнюженко

    Группа провокаторов из фан-клуба ЦСКА незаконно принесла на матч команды с «Зенитом» большое количество пиротехники. Об этом рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, объясняя причину массовых задержаний фанатов ЦСКА, написал сайт телеканала «Звезда».

    «Надо не о задержании говорить, а о том, как эта пиротехника попала на стадион. То, что задержали, это правильно. Надо разобраться, кто это делает. Руководство РПЛ должно провести какое-то экстренное собрание по этому поводу», — сообщил колоско.

    О массовых задержаниях стало известно после матча ЦСКА с «Зенитом», который прошел на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве 28 ноября. По предварительным данным, болельщики устроили незаконное пиротехническое шоу прямо на трибуне.