Почетный президент РФС Колосков оценил решение сохранить РПЛ в формате 16 команд

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение исполкома РФС сохранить Российскую премьер-лигу в формате 16 команд. Своим мнением он поделился с «Газетой.ru».

Колосков заявил, что категорически против расширения РПЛ, потому что это отразится на всем футболе. По его словам, 16 команд более чем достаточно.

«Допустим, расширяем РПЛ. Что за клубы приходят? Какие у них традиции, какая материальная база, какое финансовое обеспечение, есть ли у них интернат, академия, стадион, база? Сотни вопросов», — сказал Колосков.