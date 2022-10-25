Почетный президент РФС Колосков предрек закат карьеры Артема Дзюбы в России | 360°

Спорт 25 октября 2022, 19:03 Почетный президент РФС Колосков предрек закат карьеры Артема Дзюбы в России

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал профессиональные навыки нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы. По его словам, спортсмен вряд ли сможет продолжить карьеру в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что на данный момент Дзюба уже растерял все свои профессиональные качества. Колосков заявил, что уже не рассчитывает на то, что спортсмен сможет сыграть за российский клуб, передало ИА НСН.

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«Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист», — заявил эксперт.

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