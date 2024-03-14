Спорт 14 марта 2024, 12:04 Почетный президент РФС Колосков назвал Промеса сильнейшим игроком «Спартака»

Читать 360tv в

ФК «Спартак» лишился одного из сильнейших игроков, Промеса, и нет никаких шансов его вернуть. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

По его словам, московскому футбольному клубу можно только посочувствовать. После того, как футболист попал в ДТП в ОАЭ и его экстрадировали в Нидерланды, нет никаких шансов, что он вернется в «Спартак». А с наличием судимости получить гражданство России по закону невозможно.

Реклама

«Никто не питал иллюзий по поводу возвращения Промеса или каких-то иных решений, кроме как экстрадиции в Голландию. „Спартаку“ остается лишь выразить сочувствие», — отметил Колосков.

Авторы: