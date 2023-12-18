Спорт 18 декабря 2023, 15:12 Почетный президент ОКР Жуков: тренер Абаскаль не дотягивает до уровня «Спартака»

Читать 360tv в

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков резко высказался в адрес главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что руководство ФК должно найти более квалифицированного специалиста на должность наставника.

Реклама

«Абаскаль — это тренер не уровня „Спартака“. Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца», — отметил Жуков.

По итогам 18 туров чемпионата РФ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, добавил RT.