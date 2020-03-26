Почему UFC не отменил бой Хабиба и Фергюсона? Ответил вице-президент Школы рукопашного боя

По его словам, «этот поединок ожидает весь мир», и «согласившись на проведение этой встречи, организаторы решили убить сразу двух зайцев: провести альтернативный вариант поединка со зрителями в режиме онлайн и сохранить свой доход, ведь число аудитории увеличится уже благодаря тому, что и без того крупные спортивные мероприятия отменяются, а тут целый поединок».

Кроме того, «спортивная индустрия сейчас стоит на месте и каждый спасает свой бизнес как может».

«Если смотреть на эту историю именно под таким углом, то можно сказать, что это такой продажный вид спорта. Вот вам зрелище, но платите деньги», — пояснил Паренко.

Также он уверен, что трансляция боя будет платной, причем стоимость просмотра будет варьироваться.

«Если вы хотите смотреть бой без рекламы — это одна сумма, если же рекламные вставки вам не мешают, стоимость, соответственно, будет ниже», — предположил эксперт.