«Почему нет?»: Россия и Украина могут совместно провести ЧЕ по гандболу

Чемпионат Европы по гандболу в 2026 году может пройти в России и Украине. Страны уже обсудили вариант с совместной заявкой на проведение соревнований.

Как рассказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, 25 января прошел внеочередной конгресс Европейской федерации гандбола. Там решили, что женский ЧЕ-2024 пройдет в Венгрии, Австрии и Швейцарии.

По словам Шишкарева, в последнее время EHF все чаще выбирает именно совместные заявки стран. Соревнования проводят раз в два года, поэтому для принятия чемпионата в России в 2026-м «надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное».

«Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной. С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин в 2020 году пройдет с 3 по 20 декабря. Принимать спортсменов будет Дания и Норвегия. Следующие соревнования пройдут в Словении, Черногории и Северной Македонии.