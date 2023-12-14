Спорт 14 декабря 2023, 14:11 «Почему их печатают?» Тарасова раскритиковала главу USADA за слова о допуске россиян к Олимпиаде Тренер Тарасова раскритиковала мнение главы USADA о допуске россиян к Олимпиаде Pavel Kashaev/Global Look Press

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Заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о «пощечине» спортсменам из-за допуска россиян на Олимпиаду в Париже является непрофессиональным мнением. Об этом РИА «Новости» сообщила тренер Татьяна Тарасова.

Она отметила, что слова Тэвиса нисколько ее не задели. По ее мнению, глава USADA показал себя с худшей стороны, а СМИ подхватили его непрофессиональную точку зрения.

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«Не понимаю, почему их печатают. Это вопрос к тем, кто публикует мнение людей, которые не имеют отношения ни к чему», — добавила она.

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил российских спортсменов к участию в Олимпийских играх, если они выступят в нейтральном статусе и будут соблюдать установленные правила. В ответ на это глава USADA отметило, что допуск россиян якобы стал «пощечиной» для спортсменов, сдавших большое количество допинг-тестов.

Ранее МОК согласовал участие в Олимпиаде в 2024 году пяти российским гражданам, а также пяти белорусам. Им запретили использовать на соревнованиях национальную символику, флаг и гимн.