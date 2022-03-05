Вратарь финской сборной по хоккею Харри Сятери прокомментировал расторжение контракта с российским клубом «Сибирь» после начала плей-офф КХЛ. Хоккеиста процитировала «Газета.ru».

Сятери признался, что ему было приятно играть в «Сибири». Он назвал ее классной командой и подчеркнул, что хотел бы сражаться вместе с одноклубниками до конца, но семья стоит для него на первом месте.

«Я не хочу возвращаться домой, но побуждают обстоятельства», — подчеркнул спортсмен.