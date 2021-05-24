Дик Адвокат завершил карьеру после победы своей команды

Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Дик Адвокат завершил карьеру. Последний матч он провел в роттердамском «Фейеноорде». Команда обыграла «Утрехт» (2:0), завоевав путевку на европейские турниры.

После матча на глазах наставника выступили слезы. Он быстро прошел по полю и скрылся в подтрибунном помещении.

Болельщики «Фейеноорда» перед игрой растянули баннер, на котором Адвоката представили в образе Наполеона.

Уходящего тренера провожали аплодисментами.

О планах завершить карьеру в конце этого сезона Адвокат заявил в декабре 2020 года.

«После успешной и удивительной карьеры считаю „Фейеноорд“ отличным клубом, чтобы закончить ее», — говорил специалист.

Адвокату 73 года. Его тренерская карьера началась в 1980-х с любительской команды ДСВП. В Нидерландах он также тренировал «Харлем», «Спарту», «Утрехт», «Фейеноорд» и другие команды.

За рубежом был наставником немецкой «Боруссии Менхенгладбах», петербургского «Зенита» (2006–2009 годы), английского «Сандерленда», турецкого «Фенербахче».

Трижды его назначали главным тренером голландской сборной, также Адвокат тренировал национальные команды ОАЭ, Южной Кори, Бельгии, Сербиии и России.

В 2012 году он вывел сборную России на чемпионат Европы. Команда не смогла выйти из группы, и голландец покинул пост главного тренера.