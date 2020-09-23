Плющенко рассказал, что нужно Медведевой для победы на соревнованиях

Фигуристка Евгения Медведева сможет на равных соперничать с другими спортсменками, если выучит четверной прыжок. Пока что ее назвали не слишком хорошо подготовленной к борьбе за чемпионский титул.

Перспективы россиянки после возвращения к Этери Тутберидзе оценил в беседе с сайтом RT тренер Евгений Плющенко. Он подчеркнул, что сочувствует девушке, поскольку тренироваться в последние месяцы Медведевой было тяжело.

«Будь ты олимпийский чемпион, чемпион мира, тренер нужен всегда. Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, подмечать ошибки, направлять», — сказал тренер. По его мнению, опора фигуристу нужна постоянно.

Чтобы и впредь завоевывать призовые места на чемпионатах мира и Олимпиадах, Медведевой необходимо научиться выполнять четверной прыжок. Пока что прокаты россиянки Плющенко не впечатлили.

«Женя не очень хорошо подготовлена к выполнению этой задачи. Возможно, что-то она наверстает, жизнь покажет! Медведева — боец и точно просто так не сдастся», — подчеркнул тренер.

Плющенко пожелал Медведевой плодотворной работы со старым тренерским штабом, который принес девушке титул чемпиона.

Об уходе Евгении Медведевой от канадского тренера Брайана Орсера стало известно на прошлой неделе. Россиянка снова начала тренировки у Тутберидзе, с которой работала ранее.