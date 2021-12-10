Победу «Спартака» над «Легией» назвали чудом

Игра футболистов клуба «Спартак» после победы над командой «Легия» в плей-офф Лиги Европы оставила противоречивые впечатления. Если посмотреть, как спортсмены тяжело выступают в Российской премьер-лиге, но при этом вопреки всему побеждают на европейском чемпионате, то иначе как чудом эту ситуацию назвать нельзя. Об этом «360» заявил футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Он подчеркнул, что «Спартак» не показал хорошей игры в последнем отборочном матче. В ходе игры доминировала «Легия». Но российские футболисты смогли победить.

«Глядя на то, как „Спартак“ мучается, страдает, скандалит в Российской премьер-лиге, и вопреки всему у него все получается в Лиге Европы, остается удивляться тому, что чудеса в современном футболе еще есть», — заявил Малосолов.

Эксперт отметил, что после победу «Спартака» также можно считать «кармической отдачей» наставнику футболистов, тренеру Рую Виктории. Изначально его восприняли в штыки и не давали усилить команду. Но он смог добиться отличного результата выходом в 1/8 Лиги Европы.

«Это поставит руководство клуба перед сложным выбором. Уже анонсировано, что в команду придет новый тренер Паоло Ваноли, про которого ничего не известно. Но менять Викторию в такой ситуации будет очень странно. Поэтому нас ждет еще одна интрига, кто будет руководить „Спартаком“ на тренерском мостике», — отметил Андрей Малосолов.

Отдельно специалист подчеркнул, что отличное выступление в европейских чемпионатах сразу двух команд: «Спартака» и «Зенита», поправили положение России в рейтинге UEFA. В будущем это позволит заявлять на еврокубки большее число наших клубов.

Выездной матч московского «Спартака» и польской «Легии» прошел в минувший четверг, 9 декабря и закончился со счетом 1:0. Это вывело российскую команду на первое место в группе. Гол в ворота команды-соперника забил вратарь Александр Селихов.

Для футболистов петербургского «Зенита» выступление в Лиге чемпионов UEFA оказалось не столь удачным. В своей группе команда заняла третье место после матчей с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме» с результатом пять баллов. В итоге петербуржцы попали в Лигу Европы.