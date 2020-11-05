«Зенит» упустил победу над «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов
Футболисты «Зенита» сыграли вничью с итальянским «Лацио» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге.
Матч завершился со счетом 1:1. На «Газпром Арене» присутствовали 17,4 тысячи зрителей.
Российская команда вышла вперед на 32-й минуте благодаря голу Александра Ерохина. Однако не сумела удержать лидерство до финального свистка. На 82-й минуте счет сравнял Фелипе Кайседо. Ранее он выступал за московский «Локомотив».
Матч принес «Зениту» первое очко в Лиге чемпионов. По итогам трех игр группового этапа команда занимает последнее место в группе F. Римский клуб «Лацио» на первом месте с пятью очками.
До этого у нескольких игроков «Лацио» выявили коронавирус, из-за чего они не смогли приехать на игру в Петербург.
Во вторник, 3 ноября, «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в домашнем матче Лиги чемпионов.