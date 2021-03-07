Победивший Петра Яна в UFC американец предлагал отменить результаты боя
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг предлагал UFC отменить результат боя против российского бойца Петра Яна. Об этом сообщил ТАСС, который сослался на заявление американца.
«Когда я находился в больнице, я сказал Дэйне Уайту, что нам нужно отмотать все назад. Я никогда не делал фейковых вещей в своей жизни, не собираюсь делать этого и сейчас», — заявил Стерлинг.
Он думал, что бой признают несостоявшимся. Поэтому теперь американец ждет матча-реванша против Яна. По словам спортсмена, россиянин оказался более серьезным соперником, чем он себе представлял.
Стерлинга признали чемпионом UFC после дисквалификации Яна за запрещенный удар коленом, когда американец лежал в октагоне. Позднее представитель США попал в больницу.
Утром 7 марта Петр Ян не смог защитить чемпионский пояс в легчайшем весе во время боя в рамках турнира UFC 259. Его дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову. После победу отдали спортсмену из США. Судьи остановили бой в ходе четвертого раунда. Российский боец смешанного стиля извинился перед своим соперником.
UFС уже пообещал провести реванш Яна и Стерлинга. В спортивной организации заявили, что выполнят обещание как можно скорее. Эту инициативу поддерживает боец Артем Тарасов. Он посчитал решение судей, дисквалифицировавших Яна, очень жестким. Обычно в подобных случаях дают желтую карточку, бой продолжается.