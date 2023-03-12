12 марта 2023, 11:58
Победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества по биатлону стала Гореева
РИА «Новости Спорт»: на этапе масс-старта Кубка Содружества по биатлону победила Гореева
Спортсменка Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».
Этот этап был завершающим. Сам турнир проходит в Тюмени. Последним соревнованием станет мужской масс-старт. Он пройдет 12 марта.
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Золотую медаль Гореевой принес тайминг в 34 минуты 24,2 секунды. За это время спортсменка преодолела дистанцию 12,5 километра. За время стрельбы Гореева совершила только два промаха. Второе место заняла Наталья Гербулова. Она приехала к финальной черте на 12,2 секунды позже победительницы соревнования. У нее за время дистанции также произошло два промаха.
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Третью ступень на пьедестале заняла Екатерина Носкова. Ее время прохождения дистанции на 22,3 секунды превышает показатель Гореевой. У бронзовой медалистки этого соревнования произошло четыре промаха при стрельбе.
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